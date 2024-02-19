19 Şub 2024 - 10:29- Magazin G:

İç çamaşırlarıyla poz verdi

Mauro Icardi'nin performansının yanı sıra özel hayatı da sürekli gündemde. Son olarak, Icardi'nin eşi Wanda Nara, yatakta iç çamaşırlarıyla çekilen pozlarıyla dikkat çekti. Bu durum Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti ve birçok kişi ortak bir soru sordu: "Icardi neden bu kadar üzgün?"

İç çamaşırlarıyla poz verdi mask

Mauro Icardi'nin sahadaki performansının yanı sıra özel hayatı da dikkat çekiyor. Icardi'nin eşi Wanda Nara,  son olarak yatakta iç çamaşırlarıyla çekilen pozlarıyla gündeme geldi. Bu olay üzerine Galatasaraylı taraftarlar, Wanda Nara'yı  bir dizi soru yağmuruna tuttu. Birçok kişi, ortak bir soruyla merakını dile getirdi: "Icardi neden bu kadar üzgün?"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi, son günlerde sosyal medya platformlarında sessizliğini koruyor. Icardi'nin, Sparta Prag maçının ardından herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Ortaya atılan iddialara  göre, futbolcunun bu sessizliğinin arkasında, eşi Wanda Nara  ile yaşadığı olası sorunlar bulunuyor. Wanda Nara  ise sosyal medya paylaşımlarına  devam ediyor.

Wanda Nara'nın en son yatakta tangasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşması, Galatasaray taraftarlarının merakını cezbetti ve birçok soruyla karşılaştı.

Wanda Nara'nın cesur pozlarına yapılan binlerce yorum arasında belirgin bir tema vardı. Hemen hemen tüm yorumlarda, izleyiciler Wanda Nara'ya "Icardi neden üzgün?" sorusunu sormaktan geri durmadılar.

Bazı takipçiler, "Icardi'yi üzme yenge" yorumlarını yaparken, Wanda Nara, bu iddialar ve yorumlar sonrasında kocası Mauro Icardi'nin pozlarını da sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

İç çamaşırlarıyla poz verdi
İç çamaşırlarıyla poz verdi
İç çamaşırlarıyla poz verdi

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19 Şub 2024 - 10:29 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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