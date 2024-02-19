31 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Şubat'ta, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 31 zanlının yakalandığı ve 22'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1999 kişi ve 290 araç sorgulandı.
Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ile 58 fişek ele geçirildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.