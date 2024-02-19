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Nevşehirli sporcular, Okçuluk Müsabakalarında Dereceler Elde Etti

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden üç sporcu, Geleneksel Türk Okçuluğu İl Müsabakası'nda çeşitli başarılar elde etti

Nevşehirli sporcular, Okçuluk Müsabakalarında Dereceler Elde Etti mask

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden üç sporcu, Geleneksel Türk Okçuluğu İl Müsabakası'nda çeşitli başarılar elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Nevşehir İl Temsilciliğince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde Geleneksel Türk Okçuluğu İl Müsabakası düzenlendi.

Yarışmaya katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından genç kızlar kategorisinde Gülsena Gül birinci olurken, Aleyna Aydemir de ikinci oldu. Genç erkeklerde ise Bera Cantekin ikinciliği elde etti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kulüpler adına yarışarak başarı elde eden sporcular ve antrenörlerini tebrik etti.

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19 Şub 2024 - 10:19 AA Nevşehir- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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