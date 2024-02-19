İsmail Bildik, doğa yürüyüşüne katıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Bildik, Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün düzenlediği doğa yürüyüşüne iştirak etti.
Kayalıdere mevkisinde bir araya gelen grup, bir süre ormanda yürüyüş gerçekleştirdi.
Mola yerinde belediye tarafından ikramda bulunulan etkinliğe katılanlar, canlı müzik ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli dakikalar yaşadı.
Başkan Bildik, her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.
İlçede bu tür aktivitelerin artması için gayret ettiklerini dile getiren Bildik, programa katılan kulüp üyelerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.