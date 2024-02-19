İsmail Bildik, doğa yürüyüşüne katıldı

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Bildik, Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü'nün düzenlediği doğa yürüyüşüne iştirak etti.

Kayalıdere mevkisinde bir araya gelen grup, bir süre ormanda yürüyüş gerçekleştirdi.

Mola yerinde belediye tarafından ikramda bulunulan etkinliğe katılanlar, canlı müzik ve çeşitli aktivitelerle eğlenceli dakikalar yaşadı.

Başkan Bildik, her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini belirterek, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede bu tür aktivitelerin artması için gayret ettiklerini dile getiren Bildik, programa katılan kulüp üyelerine teşekkür etti.