60’ın üzerinde projeleri olduğunu ifade eden Üner, “Projeyi iki T üzerine kurduk. En önemli projemiz tarım ve turizm. Buradaki çiftçimizin ürettiği buğdayı depo sıkıntısı olduğundan dolayı TMO alıyor. Bu sefer ya İstanbul dışına ya da Tekirdağ'a gitmek gerekiyor. Çatalca Belediyesi'nin ÇatBel diye bir şirketi var. ÇatBel nezdinde lisanslı bir depo yapacağız, en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi budur” dedi.

AK Parti’den Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi. Bunun üzerine seçim çalışmalarına başlayan Üner, Çatalca’da bir düğün salonunda düzenlenen Proje Tanıtım Toplantısı’nda yeni projelerini duyurdu. Üner’e AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, parti temsilcileri, ilçe protokolü, ailesi ve sevenleri eşlik etti. Oldukça yoğun katılımın olduğu toplantı şarkıcı Uğur Işılak konseri ile başladı.

Konserin ardından söz alan Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, 5 yılda yapmış olduğu projeleri gösteren bir video izlettikten sonra yeniden seçilirse gerçekleştirmek istediği projelerini anlattı. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

“BU DÖNEM ÇATALCA’DA DAHA FARKLI VİZYONLA GİDİYORUZ”

2019 yılında 38 projeyle yola çıktılarını ifade eden Çatalca Belediye Başkan adayı Üner, “Çok şükür ki bugün 147 projeyi tamamladık. Devam eden 6 projemiz daha var onlarla beraber 153 projeye denk geliyor. Önümüzdeki süreç içerisinde ise şu anda 60 projeyle yola devam ediyoruz, devam eden 6 projemizle birlikte. Bunu tabi ki sahanın ihtiyacına göre çoğaltacağız. Bu dönem Çatalca’da daha farklı vizyonla gidiyoruz” dedi.

“ALIM GARANTİLİ İŞLER YAPACAĞIZ”

Pandemiyle beraber en büyük ihtiyaçlardan bir tanesinin gıda olduğunu ifade eden Üner, gıda sektörü konusunda Çatalca İstanbul’un tarım ve tahıl deposu. Murat Kurum’la da görüştük, bundan sonraki süreçte Çatalca’daki hemşehrilerimize mazot, gübre, ekipman, hayvancılık yapanlara besi yemi, ot ve saman gibi destekler vereceğiz. Bunlar basit gibi görünüyor ama sahada karşılığı olan işler. Köylerimizdeki kadınların artık bizimle paydaş noktasına getirmek istiyoruz. Alım garantili işler yapacağız. Evinde turşusunu, tarhanasını, eriştesini biriktiren kişilerden alımını yapacağız, bunları e-ticaretle ya da bizim kendi kuracağımız ekiple kooperatif bazıyla bütün İstanbul ile buluşturacağız. Biz bunu bu dönem daha iyi bir noktaya getireceğiz. Öğrencisinden, çocuğundan, gencinden, emeklisine kadar hepsine dokunan projelerimiz var” diye konuştu.

“DİĞER İLÇELERDEN ÇOK FARKLI ÖZELLİKLERİ OLAN BİR İLÇEYİZ”

Üner, “Çatalca’nın bugün burada olmaması lazım, 15 yıl önce bu konumda olması lazım. Hep geri bırakıldı, hiçbir şekilde hizmetle ilgili bir şeyler yapılmadı. Bizim ideolojik noktada bir bakış açımız yok. Belediyemizin en güzel parkına, yaşam alanına bir önceki belediye başkanı Cem Kara’nın ismini verdik. Niye? Çünkü biz burada kardeş şekilde yaşamayı ve onlarla beraber yürümeyi her zaman kendimize ideoloji olarak seçtik. Bugün İsmail İp Yaşam Alanı diye çok güzel bir yer yaptık, İsmail abi bugün İYİ Parti’den belediye başkan adayı. Biz bu konularda diğer ilçelerden çok farklı özellikleri olan bir ilçeyiz. Bu özelliğimizi kaybetmeyeceğiz. Seçime kadar herkes çıkıp projelerini anlatacak, 31 Mart’ta da Allah bize nasip ederse İnşallah 5 yıl daha devam ederiz, olur da bir başka arkadaşımız seçilirse inanın biz onun elini kaldırmasını biliriz, 5 yıl boyunca bize ihtiyacı olursa yanında durmayı da biliriz” ifadelerini kullandı.

“EN ÖNEMLİ PROJEMİZ TARIM VE TURİZM”

Şu anda 60’ın üzerinde projeleri olduğunu ifade eden Üner, “En önemli projemiz tarım ve turizm. Zaten projeyi iki T üzerinde kurduk. Neden tarım ve turizm? Çünkü Ormanlı, Evcik, Yalıköy ve Çilingoz olmak üzere dört tane sahilimiz var. Çilingoz’un yeri 156 bin metrekare. Burası aynı İğneada'da ki Longoz Ormanları gibi çok güzel bir yer, denizle iç içe. Burayı düzenleyeceğiz. Karadeniz kıyısına tam 42 kilometre kıyı şeridimiz var. Buralarda böyle 3,4 ay turizm yaşanmayacak, 12 ay yaşanacak. Off road, yürüme tracking, ATV gelecek, zaten şu anda bunlar amatör düzeyde yapılıyor. Biz bunlara dokunarak daha profesyonel noktaya getireceğiz. Mesela İstanbul’un her tarafından karavan kamp problemi var. Biz bunu inşallah Çilingoz’da 156 bin metrekarenin içinde düzenleyeceğiz, aynı zamanda oraya bir havuz oteli kuracağız inşallah. Çünkü orası ormanın içi, şu anda imar konusunda sorun var. Bunların hepsini hallettikten sonra içine iki tane yüzme havuzu yapacağız. Hem karışık hem de bayanlar için ayrı olacak şekilde. Denizden suyu havuza basacağız. Havuzdaki suyu gün içinde kullandıktan sonra tekrardan denize basacağız. Yani deniz suyunu havuzda faydalandıracağız. Bu dört tane sahilimizden hepsinde bu olacak” diye konuştu.

“ÇATBEL NEZDİNDE LİSANSLI BİR DEPO YAPACAĞIZ”

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen Üner, “Biz tarımla iç içe büyüyen bir ailenin çocuğuyuz. Bütün sıkıntıları, dertleri biliyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi gübre ve mazot desteği, bunları zaten yapacağız. Çatalca'nın en büyük ihtiyacı şu; buradaki çiftçimizin ürettiği buğdayı depo sıkıntısı olduğundan dolayı TMO alıyor. Ticaret yapan da alıyor ama daha çok TMO'ya döküyorlar. Bu sefer ya İstanbul dışına ya Tekirdağ'a gitmek gerekiyor. Ya da Silivri'de bir yer var oraya gidilmesi gerekiyor. Biz madem tahıl deposuyuz, en çok üretimi biz yapıyoruz. Niye vatandaşımız buradan oraya gitsin? Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla bu konuları konuştuk. Çatalca Belediyesi'nin ÇatBel diye bir şirketi var. ÇatBel nezdinde lisanslı bir depo yapacağız, en büyük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi bu” dedi.

“ŞU ANDA YÖRESEL PAZARDA 252 TAHTA VAR”

Üner, “Çatalca'daki köylülerimizi, Çatalca'daki pazarı İstanbul, Bakırköy, Şişli ve Beşiktaş'taki pazara entegre edeceğiz. İddia ediyorum şu anda biz yöresel pazara başladığımızda 27 tahta vardı. Şu anda yöresel pazarda 252 tahta var. Bunu Pazar günü kuruyoruz bunu ve herkes köyden yetiştirdiğini getiriyor. Kış ayı dolayısıyla üretim noktası biraz azalıyor ama Haziran ayından Eylül, Ekim ayına kadar köylü kendi ürettiğini oraya getiriyor. Yeter ki onlar üretsin. Biz onların yanında her zaman olmaya varız” diye konuştu.



