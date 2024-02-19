"24 mağara ve sığınak imha edildi"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Tokat, Hakkari, Batman, Hatay ve Mardin'de jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 1628 jandarma personelinin katılımı ile 'Bozdoğan-3' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, jandarma SİHA ile Atak helikopterlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda; 24 mağara ve sığınağın imha edildiğini, 1820 adet anti tank, RPG-7 mühimmatı ve sevk fişeği ile çok sayıda makineli tüfek, el yapımı patlayıcı (EYP) sistemi ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, "Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.