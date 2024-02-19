Olay, saat 01.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.B. olduğu öğrenilen gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, S.B.'nin yakınında bir tabanca olduğu görüldü.S.B.'nin tabanca ile kendini vurduğu değerlendirilirken, öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. S.B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Su kanalında ölü
İzmir'in Bornova ilçesinde, S.B. (18), bir kanal içerisinde ölü bulundu. S.B.'nin kendi başına ateş ederek yaşamını son verdiği üzerinde duruluyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.