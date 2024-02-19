Su kanalında ölü

Olay, saat 01.30 sıralarında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su kanalından silah sesi geldiğini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, kanalda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.B. olduğu öğrenilen gencin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, S.B.'nin yakınında bir tabanca olduğu görüldü.S.B.'nin tabanca ile kendini vurduğu değerlendirilirken, öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. S.B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.