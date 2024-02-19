Ayhancan Güven, sezona birincilikle başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Ayhancan Güven'in ilk kez çıktığı Avustralya'daki Mount Panaroma Pisti'nde birincilik elde ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Dünyanın en önemli GT serileri arasında yer alan Bathurst 12 Saat Yarışı'nda takım arkadaşları Matt Campbell ve Laurens Vanthoor ile mücadele eden Ayhancan, zorlu rakiplerine karşı 12 saat süren yarışı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 2024 sezonuna birincilikle başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.