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Özel çocuklardan sokak hayvanlarına kap

Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri sokak hayvanları içim yemek kabı üretti.

Özel çocuklardan sokak hayvanlarına kap mask

Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri sokak hayvanları için yemek kabı yaptı. Sınıflarında ürettikleri mama kaplarını ilçenin çeşitli noktalarına bırakan özel çocuklar, aç sokak hayvanlarına yadım etmenin mutluluğunu yaşadı.

Çocukların öğretmeni İbrahim Bilgiç, "Çocuklarımızla beraber hayvanlara umut olacak bu projeyi tamamlayıp faaliyete geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz, emekleri için hepsine teşekkür ediyorum."dedi.

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19 Şub 2024 - 05:25 AA Konya- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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