Özel çocuklardan sokak hayvanlarına kap

Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri sokak hayvanları için yemek kabı yaptı. Sınıflarında ürettikleri mama kaplarını ilçenin çeşitli noktalarına bırakan özel çocuklar, aç sokak hayvanlarına yadım etmenin mutluluğunu yaşadı.
Çocukların öğretmeni İbrahim Bilgiç, "Çocuklarımızla beraber hayvanlara umut olacak bu projeyi tamamlayıp faaliyete geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz, emekleri için hepsine teşekkür ediyorum."dedi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.