Sivas'ta konser

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Onur Erdem yönetimindeki sanatçılar, koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker. konserin ardından sanatçıları tebrik ederek Erdem'e çiçek takdim etti.
Konseri, çok sayıda müziksever izledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.