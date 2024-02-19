- Kültür & Sanat

Sivas'ta konser

Sivas'ta Türk Halk Müziği (THM) korosu "Karar Perdemiz Kadim Türkülerimiz" konulu konseri verdi.

Sivas'ta konser mask
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Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, şef Onur Erdem yönetimindeki sanatçılar, koro ve solo olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker. konserin ardından sanatçıları tebrik ederek Erdem'e çiçek takdim etti.

Konseri, çok sayıda müziksever izledi.

# "Karar Perdemiz Kadim Türkülerimiz", Sivas, THM Konser, ile, etti

19 Şub 2024 - 05:18 AA Sivas- Kültür & Sanat

Mahreç  Anadolu Ajansı

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