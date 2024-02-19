Özel, Yaşar ile Pir Sultan Cemevi’ni açtı

Sevilen sanatçılar Cengiz Özkan, Mercan Erzincan ve Tolga Sağ’ın sahne aldığı açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Milletvekilleri, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP İlçe Başkanları, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, CHP Kadın Kolları, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İyi ki varsın Fethi Başkan”

Pir Sultan Abdal Derneği Semah Grubu’nun gösterisi ile başlayan açılışta konuşan Özgür Özel, “Bugün burada kahramanca bir iş yapan bir yerel yöneticimizle, gurur duyduğum bir örnek belediye başkanı Fethi Yaşar ile karşınızdayım. Daha önce Serçeşme Cemevi, şimdi de Pir Sultan Abdal Cemevi’ni Türkiye’de kamu bütçesiyle yapmaya cesaret eden belediye başkanımızı yürekten alkışlıyorum. Hepiniz adına ona binlerce teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Fethi Başkan, iyi ki varsın” dedi.

Konuşmasında eşitlik vurgusu yapan Özel, “Anayasal eşit vatandaşlık hakkı tanınana kadar yanınızdayız, omuz omuzayız, kol kolayız. Cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu ülkede Sünnilere hangi imkânlar tanınıyorsa, Alevilere de o imkânlar tanınanakadar sizinle birlikte mücadele edeceğiz. Toplumun mağdur kesimlerden olan canların, maaşlarından aynı vergi kesiliyorken, vergi yükü altında daha çok eziliyorken herkes ibadethanesini seçebiliyorken, ibadetine karar veriyorken Alevilerin ibadetini ibadet görmeyen, onların ibadethanesini ibadethane olarak görmeyen, onlara bu hizmeti vermeyen bir anlayışa karşı bugün burada kahramanca bir iş yapan bir yerel yöneticimizle, bugün burada gurur duyduğum bir örnek belediye başkanımızla karşınızdayım” diye konuştu.

Türkiye ittifakında herkes var

Özel, “Cumhur İttifakı’nın hedefi bellidir. Bunun karşısında bir çare var mı? Evet var. Bunun karşısında ikinci bir ittifak, çok güçlü bir ittifak, aslında kendine inandığında, güvendiğinde Cumhur İttifakı’nın yanından bile geçemeyeceği bir ittifak var. O ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakında Alevi olsun, Sünni olsun eşitliği savunan herkes var. Türkiye ittifakında Kürt olsun, Türk olsun kardeşliğe inanan herkes var. Türkiye ittifakında sağcı olsun, solcu olsun belediyeler namuslu yönetilsin, israf olmasın, dayanışma olsun, garibe, fukaraya sahip çıkanlar olsun, rantçıların yerine halkçılar olsun diyen herkes var. Türkiye ittifakında karşı tarafın despotluğuna karşı demokratlar var. Alevi’si, Sünni’si, Çerkez’i, Laz’ı var ama bizim içimizde iyi insanlar var” dedi.

Kimseyi ayırmadık

Cemevi’nin Yenimahalle’ye hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yavaş da “Biz kimseyi ayırmıyoruz. Bizim felsefemizde ayırmak yok, birleşmek var. İşte bizim farkımız bu. Ankara’da yaşayan 6 milyon insanın hiçbirisini ayırmadık, hepsini kucaklayarak hizmet etmeye söz verdik. Yine aynı şekilde hizmet etmeye söz veriyoruz. Biz incitsek de incitmiyoruz. Çünkü biz Türk Milleti’nin beton gibi harcıyız. Birlik olmak zorundayız. Bir olacağız, diri olacağız, iyi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sözümün arkasında durmanın gururuyla karşınızdayım

15 yıldır kimseyi ayırt etmeden hizmet ettiğini belirten Başkan Yaşar ise, “Yenimahalle’de 15 yıldır belediye başkanlığı yaparken hemşerilerime ve kendime verdiğim bir söz vardı. Kimseyi ayırt etmeyeceğim, vergisini kullandığım her vatandaşımın sorununu çözüme kavuşturmak için canla başla çalışacağım, belediyeye siyaset sokmayacağım diye söz verdim. Bugüne kadar bu sözümün arkasında durmanın verdiği gururla karşınızdayım. Bugün hizmete açacağımız Pir Sultan Abdal Cemevimiz Serçeşme Cemevi’nden sonra açacağımız ikinci cemevimiz de bu sözümün bir kanıtıdır. Bu yapı Anadolu’nun barışçıl kültürünün tezahürü olarak erdemli, onurlu, dirençli insanları buluşturacak, birlik ve dirliğimizin, kardeşliğimizin teminatı olarak Pir Sultan Abdal’ın adıyla yaşayacak. Her inancın temeli ahlaktır, dayandığı güç ise adalettir. Adaletin olmadığı yerde eşitlik yoktur. Doğuştan sahip olduğu inanç ya da kimlik bir taraf adına üstünlük sebebi ise orada adaletten, eşitlikten, barıştan bahsedemeyiz” diye konuştu.

“Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan”

Yaşar, “Bizler, acı ve gözyaşı dolu, bin yıldır devam eden tüm sorunların ve mağduriyetlerin kavga ederek değil birlik içinde çözüleceğine inanıyoruz. Bizler, özgürlüğün özellikle de inanç özgürlüğünün barış içinde yaşayan bir toplum için vazgeçilmez şart olduğuna inanıyoruz. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine, çifte standartların tamamının ortadan kaldırıldığı takdirde ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bizler, kamu veya özel sektörde ismi, kökeni, inancı nedeniyle yaşanan her türlü ayrımcılığa karşı eşitliği ve liyakati savunuyoruz. Bizler toplumsal barışın ve kardeşliğin ancak böyle tesis edileceğine, 85 milyonun kucaklaşmasının da helalleşmesinin de böyle mümkün olacağına inanıyoruz” dedi.

Özel’e Başkan Yaşar’dan bağlama hediye

Konuşmaların ardından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Özel'e bağlama hediye etti. Özel sazı öperek teslim aldı. Ardından açılış kurdelesini kesen protokol, Cemevi’ni gezdi. Özel, Pir Sultan Cemevi’ne Zülfikar hediye etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Derneğin Yenimahalle Şube Başkanı Onur Şahin, Özel’e ve Yaşar’a teşekkürlerini sundu.