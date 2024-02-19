Yedam Atölyesi Sergisi devam ediyor

Danışanların motivasyonunu artırırken, destek almak isteyen kişiler tarafından da yoğun ilgi gören serginin İstanbul ayağının açılışı İstanbul Vali Yardımcımız Sn. Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Sn. M. Nurullah Atalan’ın katılımıyla gerçekleşti. Danışanların eserleri 16, 17 ve 18 Şubat’ta İstanbul Yenikapı Marmaray sergi alanında sanatseverlerle buluşacak.

YEDAM Atölye Sergileri 7 Ocak’ta Samsun ve Diyarbakır’da, 11 Ocak’ta Ağrı’da, 13 Ocak’ta Çorum ve Konya’da, 12-13 Ocak’ta Afyon’da, 15 Ocak’ta Burdur’da, 15-16 Ocak’ta Antalya’da, 16 Ocak’ta Yozgat’ta,17 Ocak’ta Isparta’da, 20 Ocak’ta Mersin’de, 25 Ocak’ta Edirne’de, 25-26-27 Ocak’ta Ankara’da, 2-3 Şubat’ta Kütahya’da, 8-9 Şubat’ta Sakarya’da, 14 Şubat’ta Tokat’ta ve 15 Şubat’ta Balıkesir’de yapılmıştı. Sergiler Adana, Bolu, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Sivas ve Tekirdağ illerinde de devam edecek.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Müdürü Fırat İşler, sergilerin toplumsal farkındalık yaratmada oldukça etkili olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Tamamı bağımlılık alanında çalışan uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibimizle bağımlı bireylere ve bağımlı bireylerin yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veren YEDAM’larımızda, psikososyal destek hizmetlerinin yanı sıra atölye çalışmaları da yürütüyoruz.YEDAM Atölyelerinde, danışanların ilgi ve yeteneklerine göre resim, el sanatları, mutfak, spor, grafik tasarım ve bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bu eğitimler sayesinde, danışanların boş zamanlarını değerlendirmesini, ruhsal sorunlarını azaltmasını, mesleki beceriler kazanmayı öğrenmesi ve tekrar bağımlılığa dönme riskinin azaltılmasını hedefliyoruz.”

Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyetlerine başlayan, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay; insan onurunu ve saygınlığını temel alır. Tüm toplumu ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışır. Millî ve ahlaki değerleri önceler. Ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ile savunuculuk çalışmaları yürütür. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri artıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra; tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 97 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Türkiye’nin 81 ili ve KKTC’de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır. YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’ye özgü bir bağımlılık rehabilitasyon sistemi olan her biri 40’ar yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezleriyle Bursa ile Diyarbakır’da alkol ve madde bağımlısı bireylere yatarak hizmet verilmektedir.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. “Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsü”ne ve “Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Türkiye Mükemmellik Ödülü”ne sahiptir.