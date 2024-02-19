Vodafone grubuna tam not

Vodafone Grubu, iklim değişikliğiyle mücadelede sergilediği yüksek performans ve kurumsal şeffaflık nedeniyle, kâr amacı gütmeyen global çevre kuruluşu CDP’nin her yıl en başarılı şirketleri sıraladığı A listesinde yer aldı. CDP’nin 2023 iklim değişikliği anketi için ilgili verileri paylaşan Vodafone’un bu prestijli listede yer almasında, emisyonların durdurulması, iklim risklerinin azaltılması ve düşük karbon ekonomisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları etkili oldu.

Vodafone Grubu’nun CDP A listesinde yer almasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: “Vodafone’un bir kez daha CDP A listesine dahil edilmesi, Grubumuzun iklim değişikliğiyle mücadelede ne kadar etkili bir strateji izlediğinin ve bu konuda başarıyla devam ettirdiği şeffaf yaklaşımın bir göstergesi. 2023, tüm dünyada sıcaklık rekorlarının kırıldığı, aşırı hava olaylarının yaşandığı ve hem doğanın hem insanların hem de şirketlerin eşi görülmemiş kayıplar yaşadığı bir yıl oldu. Şirketler, iklim ve doğaya yönelik dönüştürücü eylemlerin hayata geçmesinde kritik bir role sahip. Bununla birlikte, ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz. Doğanın korunduğu, net sıfır emisyonun olduğu bir gelecek için şirketler olarak neler yaptığımızı paylaşmamız önem taşıyor. Bu nedenle, CDP A listesinde yer almanın sadece bir puan olmanın ötesinde bir anlamı var.”

Vodafone’un Türkiye’de yaptığı çalışmaların da listede yer alınmasında etkili olduğunu ifade eden Hasan Süel, şöyle devam etti: “Vodafone olarak, Türkiye’de faaliyete başladığımız ilk günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak dünya ve içinde yaşadığımız toplum için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çevresel, Sosyal, Yönetişim konusunda ülkemizde öncü bir rol üstleniyoruz. ÇSY konseptini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve başarıyla uyguluyoruz. Özellikle net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Baz yılımız olan 2020’den bu yana Kapsam 1 ve 2 karbon emisyonlarımızın toplamını %95 oranında azalttık. Kalan emisyonlarımızın azaltımı için enerji tüketimimizi düşürmeye veya enerjiyi daha verimli kullanmaya, yeni teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya odaklanıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiyor

Vodafone Türkiye, toplam enerji tüketiminin %99’unu oluşturan baz istasyonları ve teknoloji merkezlerinin enerji verimliliğini iyileştirmeye devam ediyor. Bu çalışmaların sonucunda, şirketin baz yılı olan 2020 yılına göre baz istasyonu başına enerji tüketimi %2, mobil veri başına enerji yoğunluğunu %56 azaldı. Şirket, 2022-23 mali yılı itibarıyla şebekesindeki yenilenebilir enerji üretim miktarını geçen yıla göre %4 artırarak toplam 1.089.161 kWh elektrik üretti. Diğer yandan, müşterilerine sunduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleriyle önlediği emisyon miktarını geçen yıla oranla %23 artırarak toplam 195 bin 300 ton karbon salımına engel oldu. Elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesiyle 20 tonu aşkın e-atığın geri dönüştürülmesini sağlayan Vodafone Türkiye, 2022-23 mali yılında faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan yaklaşık 3 milyon ton e-atığın %99’unu geri kazanma ve geri dönüştürme yoluyla ekonomiye kazandırdı.

Yatırım kararlarında etkili

Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. CDP’nin her yıl kamuoyuyla paylaştığı açıklama ve puanlamalar, iş dünyasının çevre konusundaki şeffaflığını yansıtan altın standart olarak kabul ediliyor. CDP puanları, yatırım ve satınalma kararlarının verilmesinde önemli rol oynuyor. 2023’te 136 trilyon doların üzerinde varlığı olan 740’ı aşkın yatırımcı, şirketlerden çevresel etki, risk ve fırsatlara ilişkin verilerini CDP platformu üzerinden açıklamasını talep etti. Toplam 23 bin şirket bu talebe yanıt vererek bir rekora imza attı.

Bağımsız bir metodoloji kullanılıyor

CDP, söz konusu şirketleri değerlendirirken detaylı ve bağımsız bir metodolojiden yararlanıyor. A’dan D’ye kadar yapılan puanlamada, şirket açıklamasının kapsamı, şirketin farkındalık düzeyi ve çevresel riskleri yönetme becerisinin yanı sıra hırslı ve anlamlı hedefler koymak gibi çevresel liderlikle çağrıştırılabilecek en iyi uygulamalara imza atmış olması da dikkate alınıyor. Açıklama yapmayan ya da yetersiz bilgi sunan şirketlere F veriliyor.