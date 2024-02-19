Kredi kartıyla yumurta dönemi

Ekonomik buhran yaşayan vatandaş, artık yumurtayı dahi kredi kartıyla alır duruma geldi. Karabük’te bir yumurta satıcısı vatandaşın cebinde para olmadığı için kredi kartıyla yumurta satışına başladı.

2018’den Bu Yana Vatandaşın Sofrası Küçüldü, Cebindeki Delik Büyüdü

2018 yılından bu yana, yaşanan ekonomik kriz vatandaşın sofrasını her geçen gün daha da küçültürken, vatandaşın cebindeki deliği daha da büyüttü. Geçim sıkıntısı içinde olan vatandaşlar nakit para bulamadığı için kredi kartına yükleniyor.

Karabük Merkez’de pazarcı esnafını ziyaret eden CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, tezgahında “Kredi kartı geçerlidir.” yazan yumurta satıcısının ekonomi ile ilgili yaptığı serzenişe kulak verdi.

Vatandaşı Bankaya Borçlandırarak Yumurta Alır Hale Getirdiler

Milletvekili Akay’a konuşan pazarcı esnafı, “Vatandaşın alım gücü maalesef kalmadı. Yumurta, fakirin evine giren en ucuz ürünken onun fiyatı bile uçtu. Yumurtayı maliyetinin altında satmamıza rağmen vatandaş nakit parayla evine yumurta dahi götüremiyor. Vatandaşın bu acı durumuna üzüldüğümüz için kredi kartıyla satış dönemini başlattık. Vatandaş o kadar kötü durumda ki borçlanarak yumurta alır hale geldi.” dedi.

Yedi Sent Dönemi Geride Kaldı, Vatandaş 75 Lira İçin Kredi Kartına Muhtaç Hale Geldi

Esnafın sorunlarına kulak verdikten sonra vatandaşın geldiği durum hakkında konuşan CHP’li Akay, “Emekli vatandaşlarımızın nüfus yoğunluğuna göre en çok yaşadığı ikinci şehir olan seçim bölgem Karabük’te emeklilerimiz yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Geçim o kadar zorlaştı ki yumurtayı dahi nakit parayla alacak gücü kalmadı. Bundan dolayı da vatandaşlarımız yumurtayı bile artık kredi kartına borçlanarak alıyor. Vatandaşlarımız iktidarın yanlış politikaları karşısında ezilirken her geçen gün daha da yoksul bir hale geliyor. Satıcı ise aylık yüzde 4.5’den kredi kartı komisyonu ödemek zorunda kalıyor. 2018 yılından bu yana, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çarpıklığı vatandaşlarımızı daha da yoksullaştırmış durumda. “Yedi sente muhtaç ülkemizi bugünlere getirdik” diyen iktidar, 75 liralık bir koli yumurta için vatandaşımızı kredi kartına muhtaç etti.” ifadelerini kullandı.