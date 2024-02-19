2’nci Tarım Teknoloji Etki Zirvesi’nde Geri Sayım

Zirvede, katılımcılara deneyimlerini paylaşma, projelere ve yeniliklere, sektöre uygulanan ve araştırmaya alınan yeni teknolojilere dair son gelişmeleri disiplinler arası bir atmosferde tartışma fırsatı sunulacak. Zirve oturumlarında, farklı uzmanlık alanlarından değerli konuşmacılar tarafından konular çok yönlü ve uluslararası bir perspektifle ele alınacak.

Tarım zirvesinde söz uzmanların 2’nci Tarım Teknoloji Etki Zirvesinde, Canlandırıcı (Rejeneratif) Tarım, Tek Sağlık: Toprak- Bitki- Hayvan-İnsan Sağlığı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Gıda, Yerel Gıda, Onarıcı ve Doğayla Uyumlu Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Çiftlikten Sofraya Tarım-Gıda Değer Zinciri, Topraktan Bağırsağa Mikrobiom, Tarım ve Gıda Ekonomisi, Tarımın Finansmanı: Etki ve Etik, Herkes için

Tarım, Tarım Filizleri Genç Çiftçiler Ağı konu başlıkları öne çıkacak. Zirve, sektöre yönelik teknolojik gelişmeleri takip etme, deneyimleri paylaşma, yeni projeler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olma açısından zengin bir ortam sunacak; aynı zamanda yeni bağlantılar kurma ve ticari ilişkiler geliştirme fırsatları sağlayacak. Zirve oturumlarında farklı uzmanlık alanlarına sahip değerli konuşmacılar, konuları çok yönlü bir şekilde ele alacak.

‘Herkes İçin Tarım’

Zirve hakkında açıklama yapan Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği ve 2’nci Tarım Teknoloji Etki Zirvesi Düzenleme Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır, “Tarım ve Teknoloji Zirvesinin ilkini, 2021 yılının Mayıs ayında, pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirmiştik.

İlk zirvemiz oldukça ses getirmiş ve sektörde beklentileri yükseltmişti. O nedenle ikinci zirvemiz için oldukça kapsamlı ve zengin içerikle uzun süreli hazırlıklar yaptık. Tarım sektöründe ulusal ve uluslararası ölçekte çalışan akademisyen, uzman ve paydaşların katılımı ve katkılarıyla 2. Zirvenin programını tamamladık. İki gün boyunca 40’ın üzerinde konuşmacı sunumlarıyla sektörün güncel durumu ve vizyon arayışları hakkında bilgiler verecek. Bu zirvenin hem sektör hem de ‘Herkes İçin Tarım’ sloganıyla çalışmalar yapan Derneğimiz adına bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz. Akıllı tarım, tarım teknoloji, canlandırıcı tarım ve tarımın geleceği gibi ilgi duyan herkesi, iki gün boyunca devam edecek Zirveyi takip etmeye davet ediyorum” dedi.

Zirve ile ilgili ayrıntılı bilgilere Zirve web sitesinden ulaşılabilir; https://www.tarimzirveleri.com/