Kadınlar karikatür atölyesinde buluştu

Ankara Büro Emekçileri Sendikası 1 Nolu Şubesi 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle karikatür atölyesinde toplandı. Şubede gerçekleşen etkinliğe, çok sayıda kadın arkadaş katılırken, Karikatürist Aslı Alpar “Toplumsal Cinsiyet ve Karikatürün Tarihsel Süreci” konu başlığında sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin başında söz alan Ankara 1 No’lu Şube Kadın Sekreterimiz Alev Genç Öztürk, iş yerlerindeki örgütlenme süreçlerini anlatarak 8 Mart öncesinde tüm kadınlara mücadele ve dayanışmayla yan yana gelme çağrısı yaptı. Kadınların yaşamın her alanda ayrımcılıkla mücadele ettiğini vurgulayan Genç Öztürk, sendikadan, iş yerinde, sokakta, siyasette ve sanatta her alanda birlikte daha güçlü olduklarını, her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadele ettiklerini vurguladı. 17 Şubat Medeni Kanunun kabulünün yıldönümünü de hatırlatan Genç Öztürk; "Her alandaki gerici kuşatmayı kırmanın yegane yolu örgütlenmeden geçiyor" dedi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Kadınlar karikatür çizimleriyle mesajlar verdi, vegan ikramlar eşliğinde güzel bir dayanışma ve birliktelik yaşandı.