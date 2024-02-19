Uludağ Oteller Bölgesi'nde telesiyeje binen tatilci, iddiaya göre, eğlence amaçlı sarktı. Tatilciyi gören görevliler, duruma müdahale etti. Görevliler, telesiyeji durdurup, ters istikamette çalıştırarak tatilciyi başlangıç noktasına getirdi. Tatilci telesiyejden indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Uludağ'da telesiyejden sarktı
Bursa'da hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Uludağ'da telesiyejden sarkan tatilci, görevlilerin müdahalesi ile indirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.