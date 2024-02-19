Uludağ'da telesiyejden sarktı

Uludağ Oteller Bölgesi'nde telesiyeje binen tatilci, iddiaya göre, eğlence amaçlı sarktı. Tatilciyi gören görevliler, duruma müdahale etti. Görevliler, telesiyeji durdurup, ters istikamette çalıştırarak tatilciyi başlangıç noktasına getirdi. Tatilci telesiyejden indirilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.