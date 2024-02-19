Tekmelenen kedinin kaburgaları kırıldı

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde iddiaya göre, siteye giren bir kedi tekmelendi. Sitenin çıkışında kaburgaları kırılmış halde bulunan kedi, çevredeki hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. Yapılan ameliyat sonrası bir dernek kedinin bakımını üstlendi. Aynı sitede, 20 kedinin kaybolduğu hayvanseverler tarafından sosyal medya üzerinden duyurularak kayıp kediler için destek istendi.

Mahallede kedi ve köpekleri besleyen Filiz Avşar Uğurlu ve Fersun Işıtman, sitede yaşanan olaylar dışında çevrede de hayvanların yemek kaplarına zarar verildiğini belirtti. Uğurlu ve Işıtman, hayvanların yaşam hakları konusunda insanları bilinçli davranmaya davet etti.

"HAYVANLARIN YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK İNSANOĞLUNUN BORCUDUR"

Hayvansever Filiz Avşar Uğurlu, "Biz öncelikle şunu belirtmek istiyoruz. Hayvan haklarını savunan hayvanlarla ilgilenen insanlar olarak bize hayvansever denmesini güzel buluyoruz ama biraz eksik tanımlama olarak görüyoruz. Sevgi subjektif bir kavram. Seversiniz, sevmezsiniz ama onların yaşam haklarını savunmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Doğa hepimiz için gerekli. Kediler ve köpekler de doğanın bir parçası. Onların yaşam hakkını savunmak insanoğlunun borcudur.

Biz çevremizde yaşam mücadelesi veren hayvanlarla ilgileniyoruz. Önceliğimiz kısırlaştırmak popülasyonlarını kontrol altına alabilmek, rehabilitasyonlarını sağlamak, aşılamalarını yaptırmak. Bazı insanların sürekli nefret söylemiyle hayvanların mikrop yaydığını, hayvanların saldırgan olduğunu, çok tehlikede olduğunu söyleyerek insanları kışkırtmaları bizi yıldırıyor" dedi.