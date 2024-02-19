Selfie çekerken denize düştüler

Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Datça ilçesinde düzenlenen 5'inci Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grupta bulunan iki kadın, ' selfie' çekerken dengesini kaybedip denize düştü.

Festival alanında görevli polis ekipleri, denize düşen 2 kişiyi kurtardı. 2 kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.