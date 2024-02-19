Eşini iple boğup, öldürdü

Olay, dün Biga ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldızhan bir süredir ayrı yaşadığı, kendi soyadını kullanın boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki ilçesindeki evinin önüne geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Fırat Yıldızhan, Gizem'i otomobil ile alıp, Biga istikametine doğru yola çıktı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat Yıldızhan, ilk eşinden 2 çocuğu olan Saliha Gizem'i iple boğdu. Daha sonra şüpheli, cesedi Biga ilçesi Çavuşköy mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Gizem'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ
Çalışma başlatan polis, Gizem'in Lapseki'de bir otomobile binip, Fırat Yıldızhan ile ilçeden ayrıldığını belirledi. Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, Fırat Yıldızhan ifadesinde, cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, sabah saatlerinde Gizem'in cansız bedenine ulaştı. Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KARDEŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'i iple boğduktan sonra cesedini hafriyat alanına gömdüğünü itiraf eden Fırat Yıldızhan'ın (30) kardeşi Yağız Yıldızhan (20) da gözaltına alındı. Yağız Yıldızhan’ın ağabeyi Fırat Yıldızhan’a cesedi gömerken yardım ettiği öğrenildi. İki kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Fırat ve Yağız Yıldızhan kardeşler tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.