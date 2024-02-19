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Taha Akgül, 11'inci kez Avrupa şampiyonu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, finalde Geno Petriashvili'yi 5-4 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Taha Akgül'ün 11'inci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Taha Akgül, 11'inci kez Avrupa şampiyonu mask
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek ve Ukraynalı Murazi Mchedlidze'yi eleyerek yarı finalde Azerbaycan'dan Giorgi Meshvildishvil ile karşı karşıya geldi.

Meshvildishvil'i 10-0 mağlup eden Akgül, finalde Gürcü sporcu Geno Petriashvili'nin rakibi oldu. Geno Petriashvili'yi fianlde 5-4 yenen Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu sayısını da 11'e çıkardı.

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19 Şub 2024 - 01:07 - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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