Taha Akgül, 11'inci kez Avrupa şampiyonu

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek ve Ukraynalı Murazi Mchedlidze'yi eleyerek yarı finalde Azerbaycan'dan Giorgi Meshvildishvil ile karşı karşıya geldi.

Meshvildishvil'i 10-0 mağlup eden Akgül, finalde Gürcü sporcu Geno Petriashvili'nin rakibi oldu. Geno Petriashvili'yi fianlde 5-4 yenen Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu sayısını da 11'e çıkardı.