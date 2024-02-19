Taha Akgül, 11'inci kez Avrupa şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek ve Ukraynalı Murazi Mchedlidze'yi eleyerek yarı finalde Azerbaycan'dan Giorgi Meshvildishvil ile karşı karşıya geldi.
Meshvildishvil'i 10-0 mağlup eden Akgül, finalde Gürcü sporcu Geno Petriashvili'nin rakibi oldu. Geno Petriashvili'yi fianlde 5-4 yenen Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.
Taha Akgül, Avrupa şampiyonluğu sayısını da 11'e çıkardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.