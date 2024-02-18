31 yıl sonra Avrupa şampiyonu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki serbest stil müsabakalarının ardından milli takım, 1993'ten sonra ilk kez mutlu sona ulaştı. 115 puan toplayarak şampiyon olan milli takım, 110 puanla 2’nci Gürcistan'ı ve 107 puanla 3'üncü Azerbaycan'ı geçerek ilk sırada yer aldı.
Organizasyonda 2'şer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar, en son 1993 yılında İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olmuştu.
Şampiyonada 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve 125 kiloda Taha Akgül altın; 57 kiloda Muhammet Karavuş ve 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş; 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi, bronz madalyanın sahibi oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.