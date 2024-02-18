CHP logosunu mu değiştirdi?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda arkada asılı şekilde bulunan CHP bayrağında logosunun farklı olduğu fark edildi.

Bunun üzerine, henüz CHP'den resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medya platformu X'de CHP'nin logosu değişti haberleri dönmeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf şu şekilde;