- Siyaset

CHP logosunu mu değiştirdi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda CHP'nin logosunun farklı olduğu fark edildi.

CHP logosunu mu değiştirdi? mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile  Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda arkada asılı şekilde bulunan CHP bayrağında logosunun farklı olduğu fark edildi.

CHP logosunu mu değiştirdi?

Bunun üzerine, henüz CHP'den resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medya platformu X'de CHP'nin logosu değişti haberleri dönmeye başladı. 

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf şu şekilde; 

CHP logosunu mu değiştirdi?

# özgürözel, CHP, kemalkılıçdaroğlu, Logo, alıtook, medya, bir, sosyal, olduğu, ile, açıklama, Ankara

18 Şub 2024 - 23:20 - Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL