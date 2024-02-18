CHP logosunu mu değiştirdi?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda arkada asılı şekilde bulunan CHP bayrağında logosunun farklı olduğu fark edildi.
Bunun üzerine, henüz CHP'den resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medya platformu X'de CHP'nin logosu değişti haberleri dönmeye başladı.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf şu şekilde;
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.