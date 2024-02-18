- Asayiş

Kafa kafaya çarpıştılar

Ordu’nun Ulubey ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hayati Yılmaz (51) ile Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti.

Kafa kafaya çarpıştılar mask

Kaza, saat 17.15 sıralarında ilçeye bağlı Eymür Mahallesi Altınordu-Mesudiye Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Fedakartürk yönetimindeki 52 S 0240 plakalı minibüs ile Hayati Yılmaz idaresindeki 52 DK 814 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hayati Yılmaz ile yanındaki kardeşi Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan minibüs şoförü Murat Fedakartürk ile yanındaki Duru Fedakartürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Hayati Yılmaz ile Ali Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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18 Şub 2024 - 22:30 - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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