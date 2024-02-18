Kafa kafaya çarpıştılar

Kaza, saat 17.15 sıralarında ilçeye bağlı Eymür Mahallesi Altınordu-Mesudiye Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Fedakartürk yönetimindeki 52 S 0240 plakalı minibüs ile Hayati Yılmaz idaresindeki 52 DK 814 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hayati Yılmaz ile yanındaki kardeşi Ali Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan minibüs şoförü Murat Fedakartürk ile yanındaki Duru Fedakartürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kazada hayatını kaybeden Hayati Yılmaz ile Ali Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.