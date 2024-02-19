62 KALEM METRO İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SABİT TESİSLER BİRİMİNE AİT MUHTELİF İNŞAAT MALZEMESİ MAL ALIMI İŞİ

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI



62 Kalem Metro İşletme Şube Müdürlüğü Sabit Tesisler Birimine Ait Muhtelif İnşaat Malzemesi Mal Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/171840

1-İdarenin a) Adı : EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : Ankara Metrosu İşletmesi Bakım Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 06370 Macunköy YENİMAHALLE/ANKARA c) Telefon ve faks numarası : 3123541063/3110 - 3123858434 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 62 Kalem Metro İşletme Şube Müdürlüğü Sabit Tesisler Birimine Ait Muhtelif İnşaat Malzemesi Mal Alımı İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 62 Kalem Mal Alımı Metro İşletme Şube Müdürlüğü Sabit Tesisler Birimine Ait Muhtelif İnşaat Malzemesi Mal Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ankara Metrosu İşletmesi Bakım Merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 - 06370 Macunköy -Yenimahalle/ANKARA ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe başlanılacak olup, Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasına müteakip kısmi teslimat yapılabilir. Ancak, malın tamamını ihale dokümanına uygun olarak işe başlama tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde idareye teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.03.2024 - 15:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Satınalma Şube Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi No: 9 (Metro İşletme ve Bakım Merkezi) 2. Kat Toplantı Salonu - 06370 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



