Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 JSA 21 plakalı TIR, Suriye uyruklu kız çocuğu M.A.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.A. ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
- Asayiş
5 yaşındaki çocuğa TIR çarptı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu M.A. ağır yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.