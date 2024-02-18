- Asayiş

5 yaşındaki çocuğa TIR çarptı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde TIR'ın çarptığı Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu M.A. ağır yaralandı.

5 yaşındaki çocuğa TIR çarptı mask

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesinde Erdemler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 06 JSA 21 plakalı TIR, Suriye uyruklu kız çocuğu M.A.'ya çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.A. ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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18 Şub 2024 - 22:12 - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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