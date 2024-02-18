Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.
- Asayiş
Kanala düştü, hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü öldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.