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Kanala düştü, hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücü öldü.

Kanala düştü, hayatını kaybetti mask

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.

# Mersin, Kanal, sürücü, Vefat, Kaza, Polis, Sağlık, itfaiye

18 Şub 2024 - 21:54 - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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