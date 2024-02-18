Kanala düştü, hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sayağazı Mahallesinde meydana geldi. Selahattin Turgut yönetimindeki 38 RH 585 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya tamamen batan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü Turgut'un, ekiplerce yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.