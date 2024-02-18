Selfie çekerken denize düştüler

Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Datça ilçesinde düzenlenen 5'inci Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grupta bulunan iki kadın, 'selfie' çekerken dengesini kaybedip denize düştü.
Festival alanında görevli polis ekipleri, denize düşen 2 kişiyi kurtardı. 2 kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.