Selfie çekerken denize düştüler

Olay, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Datça ilçesinde düzenlenen 5'inci Badem Çiçeği Festivali'ne katılan bir grupta bulunan iki kadın, 'selfie' çekerken dengesini kaybedip denize düştü.

Festival alanında görevli polis ekipleri, denize düşen 2 kişiyi kurtardı. 2 kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.