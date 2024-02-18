- Yaşam

TCG Bayraktar'da doğan bebeklere kutlama

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), 6 Şubat depremi sonrası 'TCG Bayraktar' gemisinde doğan 2 bebek için İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda yaş günü kutlaması yapıldı.

TCG Bayraktar'da doğan bebeklere kutlama mask

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketi sonrasında halkımızın yaralarını sarmak için derhal bölgeye giden Deniz Kuvvetlerimizin 'TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde dünyaya gözlerini açan iki yavrumuzun 1’inci yaş günleri İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'nda kutlandı.

Milletimizin bir daha böylesine bir felaketle karşılaşmamasını temenni eder, yavrularımıza uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz" denildi.

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18 Şub 2024 - 19:36 - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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