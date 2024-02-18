Lüks sitede yangın

Yangın, saat 17.00 sıralarında Acıbadem'de bulunan lüks bir sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre otoparkta bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale sitenin personeli tarafından yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otoparkı kaplayan yoğun duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.