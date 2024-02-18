Yangın, saat 17.00 sıralarında Acıbadem'de bulunan lüks bir sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre otoparkta bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale sitenin personeli tarafından yapıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle otoparkı kaplayan yoğun duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.
- Asayiş
Lüks sitede yangın
Üsküdar'da lüks bir sitenin otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.