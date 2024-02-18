18 Şub 2024 - 18:52- Asayiş G:

Uyuşturucu operasyonu, 4 kişi tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu, 4 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonu, 4 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 265,41 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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18 Şub 2024 - 18:52 AA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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