Bakan Fidan, Yerapetritis ile ne görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Fidan ve Yerapetritis, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi.
Görüşmede ele alınan konular arasında ikili ve bölgesel ilişkiler olduğunu belirten Keçeli, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibinin, yaklaşan siyasi diyaloğun, pozitif gündemin ve Güven Artıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımların da konuşulduğunu kaydetti. Keçeli, görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıklarının da ele alındığını aktardı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.