Yol verme kavgası kanlı bitti

Olay, saat 14.30 sularında Kaleiçi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. 07 BJU 729 plakalı motosiklet sürücüsü İsa Köşker, Kaleiçi'ne müşteri getiren 07 T 0261 plakalı taksinin şoförü İ.N. ile 'yol verme' tartışması yaşadı.
İddiaya göre motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in kaskıyla vurduğu taksinin camı kırıldı. Emekli asker olduğu öğrenilen taksi şoförü İ.N., ruhsatlı silahıyla birkaç el ateş etti.
2 kurşun motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in karnına isabet etti. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İsa Köşker'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.