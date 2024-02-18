- Asayiş

Yol verme kavgası kanlı bitti

Antalya'da taksi şoförü İ.N., 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada aracının camını kıran motosiklet sürücüsü İsa Köşker'i (35) tabancayla vurup yaraladı.

Yol verme kavgası kanlı bitti mask

Olay, saat 14.30 sularında Kaleiçi Kocatepe Sokak'ta meydana geldi. 07 BJU 729 plakalı motosiklet sürücüsü İsa Köşker, Kaleiçi'ne müşteri getiren 07 T 0261 plakalı taksinin şoförü İ.N. ile 'yol verme' tartışması yaşadı.

İddiaya göre motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in kaskıyla vurduğu taksinin camı kırıldı. Emekli asker olduğu öğrenilen taksi şoförü İ.N., ruhsatlı silahıyla birkaç el ateş etti.

2 kurşun motosiklet sürücüsü İsa Köşker'in karnına isabet etti. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İsa Köşker'i ambulansla  Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

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18 Şub 2024 - 17:18 - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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