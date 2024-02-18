Lütfü Savaş'ın yerine kim gelecek?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımı ile Ankara'da aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Aday tanıtım toplantısında tüm illerin belediye başkan adayları tek tek anons edilirken, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Lütfü Savaş, 'oy yoksa yardımda yok' sözleri gündeme gelmiş ve yeniden başkan adayı olması tepkilere sebep olmuştu.

Öte yandan, CHP'nin bu konuda ne yapacağı merak edilirken bugün Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş'ın isminin okunmaması, yeni aday mı açıklanacak? düşüncesini uyandırdı.