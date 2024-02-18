MHP'nin belediye başkan adayları tanıtıldı

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı ve 55. yıl yıl gösterimi izlendi.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, programda, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak kent merkezinde ve Kaman ilçesinde AK Parti adayını, Özbağ ve Köseli beldelerinde ise MHP adayının destekleneceğini söyledi.

MHP'nin Kırşehir'de belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde önemli hizmetler ve yatırımlar kazandırdığını aktaran Kılıç, bu seçimde de Cumhur İttifakı olarak kente büyük projelerin yapılacağını dile getirdi.

Kılıç, birlik ve beraberlik içerisinde seçim gününe kadar gece gündüz çalışacaklarını ve başarıya ulaşacaklarını belirterek, adaylara destek istedi.

MHP MYK Üyesi İbrahim Uzun, MDK Üyesi Fazıl Çağrı Kuş ve Cumhur İttifakı Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan'ın da birer konuşma yaptığı programda, Cumhur İttifakı ile MHP ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.