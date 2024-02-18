Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı

Kapıcılar Kralı başta olmak üzere yaklaşık 150 film ve dizide rol alan, Türk Sineması’nın önemli oyuncularından Sevda Ferdağ, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 82 yaşında hayatını kaybetti. Gerçek adı Lütfiye Dumrul olan oyuncu için Zincirlikuyu Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Yeğeni Beklan Dumrul’un taziyeleri kabul ettiği törene, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Serdar Gökhan, Nilüfer Aydan, Nur Sürer, Halil Ergün, Ahmet Mümtaz Taylan, Nuri Alço, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Sibel Turnagöl ve Ayçin Tuyun’un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncunun yanı sıra sevenleri katıldı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, çok üzgün olduğunu belirterek “Değerli bir sanatçıydı ve çok üzgünüz. Ben hem bakanlığım adına hem devlet tiyatroları adına buradayım. Çok üzgünüz her geçen gün biri eksiliyoruz" dedi. Yeğeni Beklan Dumrul, “Söyleyecek bir şey yok, artık belli bir zaman sonra hepimizin başına gelen bir olay. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Son günlerde azıcık problemliydi, geçirdiği ameliyatlardan dolayı bünye zayıf düştü. Ameliyatları kaldıramadı diyelim. Bünyenin zayıflamasından dolayı yürüyemez hale geldi, kilo kaybı oldu ve uykusunda hakkın rahmetine kavuştu" diye konuştu.

DEĞERLİ BİR SANATÇIYI KAYBETTİK

Oyuncu Serdar Gökhan ise “Hepimizin başı sağ olsun. Yeşilçam, biliyorsunuz bir sonbaharı yaşıyor. Teker teker, yapraklar döküle döküle… Sayılı miktarda yaprağımız kaldı. Çok kaliteli, değerli bir sanatçıyı kaybettik. Hakikaten asil bir kadıncağızdı. Sinemaya hizmetleri de oldu. Ama işte görüyorsunuz vakti gelen gidiyor, yapacak bir şey yok. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"ÖNCÜ İŞLER YAPTI"

Sevda Ferdağ’ın önemli oyunculardan olduğunu ifade eden oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da “Çok özel, değerli bir oyuncuydu. Çok öncü işler yaptı. Zamanın ilerisinde giden bir oyuncuydu. Benim onunla çalışma fırsatım oldu, kendimi çok şanslı sayıyorum o açıdan. Hem de uzun zamandır komşuluk, arkadaşlık yapıyoruz, dayanışıyoruz. Çok üzücü bir kayıp, hepimizin başı sağ olsun. Anımızda her zaman çok sevgiyle, özlemle yaşatacağımız bir meslek büyüğümüz" diye konuştu. Oyuncuyla bir dizide birlikte oynadıklarını hatırlatan Ayçin Tuyun ise şunları söyledi: Başımız sağ olsun her şeyden önce. Ben kendisini çok severdim. Beraber aynı dizide anne-kızı oynamıştık. Gerçekten sette de anne-kız gibiydik. Acımız çok büyük. Sevda Ferdağ, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.