Dayısı ve ailesi anısına sanatçılarla klip çekti

İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü'nde eğitim gören ve amatör olarak müzik ile ilgilenen Ayhan Emre Aksoy, 6 Şubat depremlerine geçiçi olarak çalıştığı otelde yakalandı. Panikle dışarı çıkan Aksoy, bir süre sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan dayısı Yahya, yengesi Semra ve evlilik hazırlığındaki kuzeni Enes Yiğit'in hayatını kaybettiğini öğrendi. Bu süreçte depremin acılarını sarmaya çalışan Aksoy, kaybettiği yakınları için de harekete geçti. 6 Şubat'ta kaybettiği akrabalarının anısı yaşatmak için bir müzik projesi hazırlayan Aksoy, ünlü sanatçılar Metin Özülkü, Evrencan Gündüz, Müfitcan Saçıntı, Melike Ağır, Halil Ergün, Bilal Karaman, Ender Koçer ve Tahir Özcan Ersöz ile klip çekti. Cem Karaca'nın 'Bu Son Olsun' şarkısının seslendirildiği klip, sosyal medyada ilgi gördü. Klipte ünlü sanatçılar kendi duygularını da dile getirdi.

ÇALIŞMA 7 AY SÜRDÜ

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Aksoy, Kendimi güçlükle dışarı attım. Sonrasında yanımızda bulunan binanın yıkıldığını ve altında insanların olduğunu gördük. Dayımı, eşini ve kuzenimi kaybettim. Kuzenim Enes, nişanlıydı. Nişanlısı Özge Keş sağ kurtuldu. Düğün gününü bekliyorlardı. Tam evlilik hazırlıkları yaparken maalesef bu acı günü yaşadık. Müzikle amatörce uğraştığım için sürekli sanatçılarla irtibat halindeydim. Projemi ünlü sanatçılarımızla paylaştım, kabul ettiler. Kaybettiklerimiz anısına klip hazırladım. Çalışmam 7 ay sürdü. Bu süreçte bizlere destek olan, yanımızda olan herkese teşekkür ederim dedi.

GELİRİ DEPREMZEDE ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Yaşanan acılardan çok dersler çıkardığını belirten Aksoy, Hayatıma yön verecek şeyler öğrendim. Çevremdekiler gerek deprem öncesinde gerek deprem sonrasında yaşadıkları zorluklara her zaman göğüs gerdi. Elinde olmayan sebeplerden ötürü dayım ailesinden uzun bir süre uzak kalmıştı. Çocukları evlenmek için onu beklediler, nişan yaptılar ve düğün gününü bekliyorlardı. Tam hasret giderdik derken, evlilik hazırlıkları yaparken maalesef bu acı günü yaşadık. Bu projeye başlarken ki asıl amacım; onların anısına bir şeyler yapabilmekti. Yaşadıkları süre boyunca her zaman iyilik peşinde koştukları için bu projenin gelirlerini de depremzede çocuklarımıza bağışlamak istedim diye konuştu.