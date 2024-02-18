Sancaktepe'de "Hamsi Festivali"

Sancaktepe Belediyesi tarafından Samandıra Meydanı’nda hamsi festivali düzenlendi. Etkinliğin başlamasıyla birlikte vatandaşlar aileleriyle birlikte balık ekmek sırasına girdi. Metrelerce kuyruk oluşurken 5 ton balık ziyaretçilere dağıtıldı. Öte yandan alanda çalınan Karadeniz müzikleri eşliğinde horon tepildi. Etkinliğe katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de önlük giyip vatandaşlara balık ekmek dağıttı.

Etkinlik sırasında konuşan Döğücü, “Bugün günlerden hamsi. Hamsi festivalimiz var. Bütün Sancaktepeli hemşerilerimizle balıklarımızı paylaşıyoruz. Tonlarca balığı bugün Sancaktepe’de hep birlikte yiyeceğiz. Izgarası var, tavası var. Derya kuzusu bunlar diyoruz. Herkese afiyet olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Sırada bekleyen vatandaşlardan Fatih Alanur, “Ben Sultanbeyli’den geliyorum arkadaşlarla birlikte geldik. Hamsimizi yiyip gideceğiz. Zaten Trabzonluyum neredeyse her hafta hamsi yerim. Şimdi de arkadaşlarla beraber yemek güzel olur” diye konuştu.