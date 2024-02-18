3 yaşındaki Alparslan, hayatını kaybetti

Emet ilçesinde, 6 Şubat’ta Alparslan Erdoğu’nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçıp, yapıştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki Alparslan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet’te ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.