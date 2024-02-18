Kaza, saat 13.00 sıralarında Firuzköy Bulvarı Uran Caddesi’nde meydana geldi. 34 UM 3838 plakalı otomobil, orta refüje çarparak takla attı. Bu sırada arkadan gelen 34 GF 6387 plakalı otomobil ters dönen otomobile çarptı. Kazada takla atan otomobili kullanan Gökdeniz Topaloğlu hafif yaralandı.
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Refüje çarpıp takla attı
Avcılar’da orta refüje çarpıp ters dönen otomobile arkadan gelen bir başka araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.