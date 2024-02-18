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Evde çıkan yangın yan binaya sıçradı

Bartın'da tek katlı evde çıkıp, bitişikteki binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.

Evde çıkan yangın yan binaya sıçradı mask

Arıt köyüne bağlı Nuhlar Mahallesi'nde, İstanbul'da oturan İsmail Bayram'a ait tek katlı betonarme evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, bitişikteki 2 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, boş olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binanın çatısı da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

# Bartın, Yangın, itfaiye, istanbul, olay

18 Şub 2024 - 14:57 - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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