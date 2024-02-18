Evde çıkan yangın yan binaya sıçradı

Arıt köyüne bağlı Nuhlar Mahallesi'nde, İstanbul'da oturan İsmail Bayram'a ait tek katlı betonarme evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, bitişikteki 2 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, boş olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binanın çatısı da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.