Arıt köyüne bağlı Nuhlar Mahallesi'nde, İstanbul'da oturan İsmail Bayram'a ait tek katlı betonarme evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler, bitişikteki 2 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürürken, boş olan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi, bitişikteki binanın çatısı da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Evde çıkan yangın yan binaya sıçradı
Bartın'da tek katlı evde çıkıp, bitişikteki binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.