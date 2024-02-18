Bölgede yapılan aramada ise çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası" denildi.
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"Komandolarımızın müdahalesi ile kaçmak zorunda kaldılar"
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerin, komandoların başarılı müdahalesi ile geri kaçtıklarını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.