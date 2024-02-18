Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 985 sivilin hayatını kaybettiğini, 68 bin 883 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 127 sivilin yaşamını yitirdiğini, 205 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
- Dünya
Saldırılarda 28 bin 985 sivil öldü
Filistin Sağlık Bakanlığı yapılan saldırılarda 28 bin 985 sivilin öldüğünü açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.