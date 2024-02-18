Saldırılarda 28 bin 985 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 28 bin 985 sivilin hayatını kaybettiğini, 68 bin 883 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 127 sivilin yaşamını yitirdiğini, 205 sivilin ise yaralandığını açıkladı.