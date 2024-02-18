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Kayseri'deki cinayette 4 zanlıya gözaltı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'deki cinayette 4 zanlıya gözaltı mask

Polis ekipleri, Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili A.G, Y.D, R.U. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bozantı Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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18 Şub 2024 - 14:16 AA Kayseri- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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