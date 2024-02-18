Mümin Talip Pazarlı için taziye mesajı

Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Pazarlı için taziyede bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında, " TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübünün 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Serik Belediyespor Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.