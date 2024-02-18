Mümin Talip Pazarlı için taziye mesajı

Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Pazarlı için taziyede bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında, " TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübünün 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Serik Belediyespor Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.