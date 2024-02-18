- Spor

Mümin Talip Pazarlı için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor'un futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mümin Talip Pazarlı için taziye mesajı mask

Kan kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Pazarlı için taziyede bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında, " TFF 2. Lig'de yer alan Serik Belediyespor Kulübünün 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum Mümin Talip Pazarlı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Serik Belediyespor Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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18 Şub 2024 - 14:06 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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