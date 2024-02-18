Survivor'dan çekilen Sahra Işık gözdağı verdi

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Eleme düellosuna giren Sahra Işık, çekimlere katılmadan yarışmadan çekilme kararı aldı. Ardından, ayrıldıktan sonra gözdağı verdiği bir paylaşım yaptı ve daha sonra isim vermeden eleştirel bir mesaj daha paylaştı.

Sunucu Murat Ceylan, "Normalde bu akşam 4 adayımız olacaktı. Bu üçlüye Sahra da eklenecekti ancak maalesef Sahra Survivor All Star'dan ayrıldı" dedikten sonra, Sahra Işık, Instagram hesabından "Hayatımı mahvetmeye çalışanların, aileme vuran ihanetin bedelini ödemeye geliyorum. N.M.S" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sahra'nın kimleri hedef aldığı ise merak konusu oldu. Işık, hedef gösterdiği paylaşımına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, daha sonra "Ateş gibi yanarken buz gibi durmanın ne anlama geldiğini size açıklayacağım" şeklinde bir mesaj daha paylaştı.

Sahra Işık'ın ani bir şekilde yarışmadan ayrılması ve ardından yaptığı ima dolu paylaşımlar, sosyal medyanın ana gündem maddesi haline geldi. X platformunda "quartekk" adlı bir hesap, Sahra'nın ayrılmadan önce yaptığı bir paylaşımda iddialı bir konuya değindi. Son zamanlarda yarışmadan elenen Seda Aktuğlu'nun, Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada senin servetine göz dikmek istiyor" dediğini iddia etti. Bunun üzerine İdris Aybirdi, ekibe ulaştı ve Sahra ile konuştu. Sahra, ağlayarak ekibe konuşurken, çekilmek istediğini belirtti ve özel bir uçakla derhal İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. İddianın hedefinde olan Seda henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, Sahra'nın ayrılmasının ardından eşi Aybirdi'nin Dominik'e gitmesi de dikkat çekti.