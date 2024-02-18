Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında çocuk parkı içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Parkın içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz yatan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yaptığı incelemede İbrahim Polat olduğu belirlenen kişinin üzerinde bir miktar para buldu. İbrahim Polat’ın kağıt toplayarak geçimini sağladığı, bir süredir evsiz olduğu belirlendi. İbrahim Polat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Evsiz kişi çocuk parkında ölü bulundu
Antalya’da kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen evsiz İbrahim Polat (55), çocuk parkı içerisindeki yatağının üzerinde ölü bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.