Evsiz kişi çocuk parkında ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında çocuk parkı içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Parkın içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz yatan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yaptığı incelemede İbrahim Polat olduğu belirlenen kişinin üzerinde bir miktar para buldu. İbrahim Polat’ın kağıt toplayarak geçimini sağladığı, bir süredir evsiz olduğu belirlendi. İbrahim Polat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.