Biz yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız"

Programa Kurum’un yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yer aldı. Törende geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva’nın video kaydı izletildi. Paşayeva’nın kardeşi Kemale Paşayeva da etkinlikte konuşmacı olarak bulundu. Paşeyeva,konuşmasında Türk birliğinin önemine ve Azerbaycan- Türkiye kardeşliğine vurgu yaptı. Kemale Paşayeva, “Ben sık sık dost- kardeş ülke ifadesini duyuyorum. Bana göre biz dost değiliz. Dost iyi ilişkilerin sonucu yaranan bir birlikteliktir, her zaman içerisine bir nifak girebilir. Kardeşlik ise şairin dediği gibi, ‘bir ananın iki oğlu’ demek. Hiçbir şey, hiçbir zaman, onlara nifak salamaz. Odur ki, bizim bu ifadeyi kaldırıp yerine kardeş olduğumuzu ve sadece Azerbaycan-Türkiye örneğinde değil, bütün Türk coğrafyasında dile getirmemiz gerekiyor" dedi.

TÜM KESİMLERİN HUKUKUNU HİÇBİR AYRIM YAPMADAN KORUDUK

Kurum "Biz yerelde, hem de merkezde, milletimizin en güzel hizmetleri alması için gece gündüz arkadaşlarımızla, vekillerimizle, belediye başkanlarıyla el ele çalıştık. Bize oy versin ya da vermesin tüm kesimlerin hukukunu hiçbir ayrım yapmadan vicdani bir hassasiyetle koruduk" ifadelerini kullandı.

İSTANBULLULAR ESİR ŞEHRİN İNSANLARI OLARAK BEŞ YIL GEÇİRMİŞTİR

Kurum "Gözbebeğimiz İstanbul ne yazık ki 2019’dan bu yana ehliyetsiz ve liyakatsiz ellerde tüm güzel şeylerden mahrum bırakılıyor, mağdur ediliyor. Son 5 yılda İstanbul’un nasıl bir fetret devri yaşadığını, nasıl bir yıkıma uğradığını en iyi sizler bilirsiniz. Şehirler de insanlar gibidir. Şehirlerin bedenleri zarar gördüğü gibi ruhları da zarar görebilir. Son beş yılda İstanbul hem fiziken tahrip oldu, hem de ruhen yıpratıldı. İstanbullular ise Kemal Tahir’in romanında ifade bulduğu gibi, adeta 'esir şehrin insanları' olarak talihsiz bir beş yıl geçirmiştir" dedi.

“BİZ YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK YAPMAYACAĞIZ"

- Kurum, "Uzaktan değil yerinden yönetimi İstanbullulara yeniden kavuşturacağız.Biz yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Öyle arada bir belediyeye uğrayayım anlayışında olmayacağız" dedi.