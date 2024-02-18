İlk duruşması yarın görülecek

Ülke gündemine oturan olay Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde 28 Temmuz 2023 tarihinde yaşanmıştı. Saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Yusuf Erzen ağır yaralanmıştı. Saldırıda öldürülen Erzen'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği, Batuhan Bayındır'a ise 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olaydan yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, saldırıyı gerçekleştiren Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Özer, Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer tutuklanmış diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANMIŞTI

Savcılıkça açılan soruşturma tamamlanmış, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında fezleke hazırlayarak 12 Aralık 2023'te Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Fezlekede şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'in ölümüne ilişkin ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'ın ölümüne yönelik ise müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenirken, diğer suçlardan da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

4 ŞÜPHELİNİN AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, MÜEBBET VE 32 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke üzerine şüpheliler hakkında 25 Aralık 2023'te iddianame hazırladı. İddianamede, Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında Yunus Emre Erzen'e yönelik 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, Batuhan Bayındır'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Yusuf Erzen'e yönelik ise, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı 'Silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURAN SALDIRININ İLK DURUŞMASI YARIN GÖRÜLECEK

İddianame Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme tensip zaptı düzenleyerek sanıkların yargılanmasına başlanması için 19 Şubat 2024'e duruşma günü vermişti. Türkiye gündemine oturan saldırının ilk duruşması Pazartesi günü saat 10.30 da görülecek. Şüphelilerin duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri altında getirilmesi bekleniyor. Duruşmaya getirilmeyen sanıkların bulundukları cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemleri(SEGBİS) ile katılmaları öngörülüyor.