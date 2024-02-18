Kayseri'de trafik kazası: Anne ve Kızı yaralandı

Ü.A. (47) yönetimindeki 38 JL 556 plakalı otomobil, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi'nde trafik levhasına ve aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan 7 yaşındaki kızı M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.